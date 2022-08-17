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Gündem TSK'nın terör hedeflerini vurduğu an! Görüntüler ortaya çıktı
Gündem

TSK'nın terör hedeflerini vurduğu an! Görüntüler ortaya çıktı

TSK'nın terör örgütü PKK/YPG'ye gerçekleştirdiği ve 13 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 22:06:00 - 2022-08-17 22:37:43

PKK-YPG terör örgütünün Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki hudut karakoluna düzenlediği saldırı sonrası TSK’nın terör hedeflerini vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin Suriye sınırında yer alan Çiçekalan Hudut Karakoluna dün sabah saatlerinde düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör hedeflerini imha ettiği görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde hedeflerin bir bir imha edildiği görüldü.

13 terörist etkisiz hale getirilmişti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakoluna PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırında Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu (29) ve Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir (22) şehit düşerken 3 asker ise yaralanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hain saldırıya ateş destek vasıtalarıyla anında karşılık vermesi sonucu 13 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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