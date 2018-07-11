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TSK’nın sınır ötesi operasyonları Türkiye’ye mülteci göçünü azalttı

Mehmetçiğin huzur ve güveni sağladığı Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesindeki Suriyeliler normal yaşamlarına dönerken, Türkiye’ye göç de azaldı. Mehmetçiğin PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG’nin kökünü kazımak için başlattığı harekatlar meyvesini vermeye başladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:26
TSK’nın sınır ötesi operasyonları Türkiye’ye mülteci göçünü azalttı

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütü PKK/YPG’ye büyük kayıplar yaşatan Mehmetçik, bir taraftan Türkiye’ye sızmaya çalışan teröristleri engellerken diğer taraftan da Türkiye’ye göçün önüne geçti. Harekatların düzenlendiği Fırat Kalkanı bölgesinde ve Afrin’de halk normal yaşamlarına dönerken, mesire alanlarında piknik yapıp, huzur içerisinde çocuklarını okula göndermeye başladılar. Bu gelişme sonrasında terör örgütünün Suriye’de halen işgal altında tuttuğu topraklardaki Suriye halkı TSK tarafından terörden arındırılmış bölgelere gelmeye başladı.

2018 yılının ilk aylarından itibaren Türkiye’ye göçte büyük artış gözlenirken, nisan ayının sonlarından itibaren gözle görülür düşüş yaşanmaya başladı. Ocak ayında 15 bin 054 olan düzensiz göç sayısı, mart ayında 2018’in rekorunu kırarak 27 bin 738’e yükselirken, bu rakamlar nisan ayında düşmeye başladı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, mayıs ayında 19 bin 916’ya düşen göçmen sayısı, haziran ayında 14 bin 895’e geriledi. Genel Müdürlüğün verilerine göre, temmuz ayı ilk haftasındaki göçmen sayısı 2 bin 129’da kaldı.

TEMİZLİK TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Türk Ordusu, özellikle kırsal alanda, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile operasyonlar düzenleyerek kalan az sayıdaki teröristi de etkisiz hale getiriyor. Terör örgütü YPG’nin bölgeden kaçarken yaptığı tuzaklamalar, mayınlar ve El Yapımı Patlayıcılar (EYP) uzman Mehmetçikler tarafından tespit edilerek imha ediliyor. Tel Rıfat bölgesinde küçük bir alanda sıkışan terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat’ın doğusuna geçebilmek için yol aradığı belirtilirken, buradan kaçan yerel halkın da Afrin’deki yakınlarının yanlarına sığındığı öğrenildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:26
  1. Ordu
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  3. fırat kalkanı
  4. zeytin dalı

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