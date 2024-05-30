TSK’nın sessiz kahramanları çözüm bekliyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Ülkemizde sivil anayasa tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanlığı sistemindeki aksaklıklar bir bir gideriliyor. Bu minvalde Millî Savunma Bakanlığı da daha güçlü ve etkin bir silahlı kuvvetler için çalışmalarını canhıraş sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu’nda değişiklik ön gören kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif birçok başlıkta önemli değişiklikler içerirken en kritik bölgelerde görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’da en fazla şehit ve gazi olan kahramanların haklarında da mağduriyete sebep olacak maddelere yer veriliyor. Diğer yandan peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bel kemiği uzman çavuşlar mağduriyetlerin giderilmesini istiyor.

Kaderimiz iki dudak arasında olmasın

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) ve Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, uzman çavuşların haklarında iyileştirmeler yapılmasını gerektiğini vurguladı. Tilkici, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili kanun teklifi meclis komisyonunda görüşülüyor. Bu teklifin içerisinde düzenlemeler yapılırken uzman çavuşlarla alakalı birkaç madde görevden çıkarılmayla ve sözleşme feshiyle alakalı, görevde başarısız olma, niteliğini kapsamama, yeterlilik sağlamamak gibi maddeler konulmuş olup sadece amirin tutanak belge, bilgi olarak bir tutanak tutmasıyla uzun yıllar görev yapmış uzmanların sözleşmesi feshi olacak. Mesleki hayatı çıkarılacak.

Burada bir silahlı kuvvetlere fayda olmadığı gibi uzman çavuşları ve ailelerini mesleki endişeye sevk edecek. Meslek hayatı boyunca amir yeterlilik sahibi mi başarılı mı? Görevde başarısız mı? Bunu değerlendirecek ve amir kendi tuttuğu tutanak ile her istediği anda meslekten çıkarma verebilecek. Bu Türkiye’de değil, dünyada eşi benzeri olmayan bir kanun teklifi. Subay, astsubayda olduğu gibi meslekten çıkarmayla alakalı herhangi bir başarısız olma gibi bir durum varsa hukuka başvurulması, mahkemeye gönderilmesi, değerlendirilmesi ve mahkemelerin karar vermesi. Uzman çavuşlarımızın kaderi amirlerin iki dudağının arasında olmasın. Hayatının uzun bir dönemini Suriye’de Kuzey Irak’ta geçiren bir kahramanın amirin bir tutanak tutmasıyla, meslekten atılması hukuki değil, adaletli değil, vicdani değil.

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Kanun tekliflerinde görüşlerimiz alınsın

Diğer yandan hazırlanan kanun tekliflerinde uzman çavuşlarla ilgili maddelerde görüş ve bildiri alınmadığına da değinen Ali Tilkici, “Bu kanun tekliflerini subaylar hazırlıyor milletvekilleri de imza atıyorlar. Yerinde inceleme yapılmadan, uzman çavuşların sıkıntılarını dertlerini yerinde incelenmeden bir kanun teklifi hazırlanmış. Bir fizibilite çalışması yapılmamış” açıklamasını yaptı.

Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz

Kahraman uzman çavuşlara mesleki güvence, kadro istediklerini dile getiren Tilkici, “Dağlarda teröristlere dünyayı dar eden, temizleyen asrın akıncıları, en önde gidenler, toprağa ilk düşenler, al yıldızlı bayrağa kan veren yiğit uzman çavuşlar kadroyu hak etmişlerdir. Uzman çavuşlar bayraktır, vatandır, bölünmez bütünlüğün ta kendisidir. Meslekten atılmaların mahkeme yoluyla olmasını, amire bırakılmamasını istiyoruz. Kahramanlar şehit olduklarında; şehit işlemlerini yapan memur kadrolu, mezarını kazan işçi kadrolu, selasını okuyan müezzin kadrolu, cenazesini kıldıran imam kadrolu bir tek tabutta ki şehit sözleşmeli, o da cennette kadrolu. Bu kabul edilemez. Kahramanlara vefa borcunuz var. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz” şeklinde konuştu.