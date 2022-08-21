TSK'nın operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK şimdi de bu yola başvurdu!
Terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşlarından sabotaj ve orman yangınları çıkarmalarına yönelik talimat alan militanlar, TSK'nın başarılı operasyonlarını yürüttüğü Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı.
TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından tedirgin olan terör örgütü PKK/YPG, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, önceki gün Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG'li teröristler 3 noktadan yangın çıkardı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometrekare alanda devam ettiği öğrenildi.
Sabotaj ve orman yangınları talimatı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamalarda, terör örgütü elebaşlarının örgüt mensuplarına sabotaj ve orman yangınları çıkartması yönünde talimat verdiğini belirtmişti.
Çevre terörüne de neden olan terör örgütünün son yıllarda Irak ve Suriye'de çıkardığı yangınlarda 100 binlerce dönüm ekili alan yandı. Yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerinin tahribi sonucu yerel halk da yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı.