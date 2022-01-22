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Teknoloji TSK'nın gücüne güç katacak! Teslim edildi
Teknoloji

TSK'nın gücüne güç katacak! Teslim edildi

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Silah Taşıyıcı Araçlar"ın teslimatlarının devam ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 16:52:00 - 2022-01-22 16:53:05

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yerli tanksavar füzesi OMTAS'ın kullanıldığı "Silah Taşıyıcı Araçlar"ın (STA) teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.

Demir yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçiğimizin sahadaki gücünü artıracak teslimatlarımız devam ediyor. Yerli tanksavar füzemiz OMTAS’ın kullanıldığı #STA Silah Taşıyı Araçlarımızdan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlar gerçekleştirdik. Hayırlı olsun."

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