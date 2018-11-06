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TSK'nın bel kemiğine özel eğitim!

TSK’da; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırıların bertaraf edilmesiyle görevli KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, eğitim ve donanımıyla göz dolduruyor.

06 Kasım 2018 Salı 12:28
TSK'nın bel kemiğine özel eğitim!

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) saldırıların bertaraf edilmesiyle görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, eğitim ve donanımıyla göz dolduruyor.

TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 1930 yılında kuruldu. Kuruluşundan bugüne kendini yenileyen ve son teknoloji alet ve ekipmanları kullanarak profesyonel şekilde her türlü tehlikeye karşı hazır olan KBRN personeli, görevini dikkatle yerine getiriyor.

TSK birlik ve personeline eğitim veriliyor

Kimyasal ve biyolojik harp maddelerinin etkilerinden korunmak için yapılan eğitimlerde, KBRN savunması konusunda TSK birlik ve personeline eğitim veriliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yabancı askeri personele de eğitim veren tek kurum olan KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, KBRN saldırılarından korunmak için geçirgen ya da geçirgen olmayan iki tip elbise kullanılıyor.

TSK'nın bel kemiği

Kara Kuvvetleri Komutanlığını, KBRN savunması yönünden destekleyen tek birlik olan KBRN Savunma Tabur Komutanlığı, TSK'nın KBRN savunması konusundaki bel kemiği niteliğini taşıyor.

Personelin kullandığı alet ve ekipmanlar, dünyada çok az ülkede bulunuyor. Envanterdeki ekipmanlarla her türlü KBRN saldırısına müdahale edilebiliyor ve her türlü zehirli madde analizi yapılabiliyor. 

Muharebe sahasındaki her personelde bulunan KBRN Ferdi Koruyucu Teçhizatı, KBRN taarruzlarından Mehmetçik'i koruyor. KBRN Belirleme ve Numune Alma Cihazı ise keşif ve temizleme birliklerinin, zehirli gazın kirliliğinin türünü, yoğunluğunu ve kirlilik bölgesinin sınırlarını tespit etmesini sağlıyor.

Alınan örnekler özenle muhafaza ediliyor

Tespit sistemleri, muharebe sahasında KBRN harp maddelerinin varlığını belirlemeye yarayan cihazlardan oluşuyor. 

Her biri ayrı gaz ölçüm ve tespitinde kullanılan cihazlardan bazıları, belirli zaman aralığında maruz kalınan toplam radyasyonun dozunu ölçüyor, radyolojik ve nükleer kirlenmeyi tespit ediyor. Bunun ardından yapılanlar ise araziden alınan numunelerin uygun kaplara yerleştirilmesi, etiketlenmesi, kayıt altında tutulması ve laboratuvara gönderilmek üzere saklanması işlemlerini kapsıyor.

Herhangi bir zehirli gaz tespit edilmesi halinde ilgili birimlere gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgi aktarılıyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 12:28
  1. TSK
  2. KBRN
  3. KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

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