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Gündem TSK'nın Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali'deki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
Gündem

TSK'nın Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali'deki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

TBMM Genel Kurulu'nda Türk askerinin Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali'de görev süresini 1 yıl daha uzatan tezkere kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 20:53:00 - 2021-01-26 21:19:52
TSK'nın Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali'deki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

TBMM Genel Kurulu'nda Türk askerinin Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali'de görev süresini 1 yıl daha uzatan tezkere kabul edildi.

TSK'nın görev süresini uzatan tezkere TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda Aden Körfezi Somali’ye asker göndermenin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi.

Görüşmelerden sonra yapılan oylamada tezkere kabul edildi.

Tezkere, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri hakkında 2008 yılından bu yana kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararı ile bir yıl için verdiği, bilahare 956, 984, 1008, 1031, 1054, 1082, 1107, 1136, 1179, 1207 ve 1241 sayılı kararları ile birer yıl süreyle uzattığı izin çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle, bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafaza edilmesi, uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekâtlarına aktif katılımda bulunulması, anılan bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının harekât etkinliğinin ve bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılması sağlanmış, bu alanda ilgili ülkelerle işbirliğinin sürdürülmesine yönelik millî politikanın desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde, bölgesel ve küresel ölçekte oynadığımız rolün ve görünürlüğümüzün pekiştirilmesi temin edilmiştir. Anılan bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir yıl daha görev yapması öngörülüyor.

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