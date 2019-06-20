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TSK'den İdlib'e yeni takviye

TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmattan oluşan askeri konvoy yolladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:17
TSK'den İdlib'e yeni takviye

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), sabaha karşı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmatla ek takviye yaptı.

Konvoyun, Halep'in batı kırsalı ve Hama'daki bazı gözlem noktaları arasında dağıtım yaptığı görüldü.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları kapsamında TSK'ye ait 12 adet ateşkes gözlem noktası bulunuyor.

Esed rejimi, TSK'nin gözlem noktalarını zaman zaman hedef alıyor.

Rejim, son olarak, 16 Haziran'da Hama'nın Morik bölgesindeki noktayı top ve havan atışlarıyla hedef almış, TSK'de bu saldırıya karşılık vermişti.

Bölgedeki son durum nasıl?

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Hali hazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan anlaşmaya rağmen saldırılarına devam ediyor.  25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, mayısta İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında  234 den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Esed rejimi, Türkiye ve Rusya'nınİdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal edip gerçekleştirdiği saldırılarda en az 553 bin sivil yerlerinden edildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:17
  1. Esed rejimi
  2. TSK
  3. Rusya
  4. İran
  5. ateşkes
  6. bölgedeki son durum
  7. türkiyerusya
  8. Türkiye

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