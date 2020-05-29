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Aktüel

TSK’dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib’te devam eden harekat kapsamında, birliklere destek amacı ile farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy İslahiye’den geçerek Hatay’da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:15:12 -
TSK’dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib’te devam eden harekat kapsamında, birliklere destek amacı ile farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy İslahiye’den geçerek Hatay’da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.



Suriye’nin İdlib şehrinde devam eden harekatta görevli birliklere destek olma amacı ile Türkiye’nin değişik illerinde bulunan birliklerden gönderilen askeri personelleri taşıyan 8 otobüsten oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye ilçesinden geçerek Hatay’daki sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi.

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