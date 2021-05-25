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Gündem TSK'dan PKK'ya 'Pençe' darbesi: 129 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

TSK'dan PKK'ya 'Pençe' darbesi: 129 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı teröristin öldürülmesiyle Pençe operasyonlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 19:25:00 - 2021-05-25 19:29:53

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Toplamda 129 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu." ifadelerine yer verildi.

 

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