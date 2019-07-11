TSK’dan önemli uyarı! ‘Dikkatli olun, casusluk sayılır!’

Türkiye bir yandan Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe harekatını icra ederken, diğer tarafta S-400, Doğu Akdeniz, Ege ve Suriye'nin kuzeyi gibi bölgelerde ülke çıkarlarını korumak için adımlarını kararlılıkla sürdürüyor.Uzun zamandır Suriye sınırına tarihinin en büyük yığınaklarından birini yapan Türkiye, Fırat'ın doğusu için beklenen operasyona belki de hiç olmadığı kadar yakın.

Hatırlanacağı üzere G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump bir araya gelmiş, iki liderin görüşmesine Trump'ın "Erdoğan, Suriye'nin kuzey sınırına 65 bin kişilik bir ordu yığmıştı. Ben olmasaydım oraları dümdüz edecekti" şeklinde açıklamaları damga vurmuştu.

ABD tarafından gelen "S-400 gelirse yaptırım hayat geçir" açıklamasının ardından Türkiye son iki gündür vites yükseltti ve Suriye sınırına son dönemlerde hiç yapmadığı kadar büyük bir sevkiyat gerçekleştirdi.

Şanlıurfa ve çevre illerden Suriye içlerine yönelik olarak gerçekleşen sevkiyat özellikle Fırat'ın doğusuna yönelik olarak gözlemlenirken, saha kaynaklarından alınan bilgiye göre Fırat Kalkanı ve Hendek Operasyonu'nda tecrübe kazanan komando birlikleri başlaması an meselesi olan harekatta öncü olarak görev alacak.

Tüm birliklere telefon uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK Komuta Kademesinde harekata dair son hazırlıklar yapılırken, Ankara'nın bölgedeki tüm unsurlara 'akıllı telefon ve sosyal medya kullanımı' yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen askerlerin o anları cep telefonu ile çekip sosyal medyadan paylaşması tepki çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde özellikle askeri operasyonlar sırasında fotoğraf ve video paylaşımı yapan askerlerin sayısındaki artış dikkati çekmiş ve TSK bu yönde paylaşımlar yapan unsurlar için cezaların sert bir şekilde uygulanacağını hatırlatmıştı.

Bölgedeki operasyonun oldukça hassas bir şekilde ilerlediği ve fotoğraf-video-sosyal medya paylaşımları üzerinden yabancı unsurların istihbari bilgiler elde edebildiği biliniyor.

Selfie casusluk suçu

Sosyal medya konusunda yazdığı kitaplarla tanınan Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, askerlerin sosyal medya ve akıllı telefon kullanımını yenisafak.com'a değerlendirdi.

TSK'nın yaklaşık 10 yıldır bu konuda çok büyük bir hassasiyet ortaya koyduğunu ve dijital dünyaya dönük uyarılarını sıklıkla personele ilettiğini anlatan Eraslan, şunları söyledi:

"Komutanların askerlere yönelik çok ciddi uyarıları var. Bu konuda kurum içi eğitimler de düzenleniyor. Bu adımların ardından kendi kafasına göre sosyal medyadan fotoğraf ve video paylaşan asker sayısında ciddi bir azalma var ancak halen tam olarak önüne geçilemedi.

Mehmetçiğin şunu iyi anlaması gerekiyor; aslında yaptıkları her paylaşım sonuç itibariyle askeri alan içerisinde. Ve askeri alan içerisinde çekilen selfie ya da sosyal medyadan yapılan bir paylaşım bir nevi 'casusluk' oluyor. Askerlerin belki de iyi niyetle yaptıkları paylaşımlar onların sözleşmelerinin feshine kadar giden bir süreci tetikleyebilir.

Çünkü sizin karşınızda, çektiğiniz bir fotoğraf ya da basit bir videodan yola çıkarak bulunduğunuz alanı, o coğrafyanın yakın çevresini, eğer fotoğrafınızda görülüyorsa üzerinizdeki silah üzerinden birliğinizin muhtemel durumunu dahi nokta atışıyla tespit edebilecek şekilde eğitilmiş insanlar var. Bu nedenle özellikle sınır ötesi operasyonlarda askerlerin atacağı her adıma çok büyük bir hassasiyet göstermesi gerekiyor."



