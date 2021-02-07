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Gündem TSK'dan Libya ordusuna SAS eğitimi
Gündem

TSK'dan Libya ordusuna SAS eğitimi

TSK unsurları, Libya ordusuna SAS (Kurbağa Adam) eğitimi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 08:41:00 -
TSK'dan Libya ordusuna SAS eğitimi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye’nin imzaladığı Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında UMH güçlerinin eğitimlerini Türkiye’nin Libya’da kurduğu Savunma Güvenlik İş Birliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında sürdürüyor.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından da aktarıldığı üzere TSK tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri’ne SAS (Kurbağa Adam) Eğitimi verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bahse konu eğitimlerin Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında verildiği ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında Libyalı askerlere “SAS (Kurbağa Adam) Eğitimi” veriyor.” denildi.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından aktarıldığı üzere TSK tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri’ne hava savunma silah sistemleri eğitimi verildi. DefenceTurk'ün aktardığına göre, Bakanlık tarafından 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan açıklamada bahse konu eğitimlerin Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında verildiği ifade edildi. Açıklamada, “Konya’daki Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızda Libyalı 20 misafir askerî personele Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi verildi. Libyalı personele; dronsavar, radar sistemleri, modernize çekili top eğitimleri gibi hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı eğitimler verildi.” denildi.

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