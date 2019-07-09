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TSK'dan hava harekatı! Hainler öldürüldü

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist öldürüldü.

09 Temmuz 2019 Salı 09:49
TSK'dan hava harekatı! Hainler öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:49
  1. hava harekatı
  2. terörist

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