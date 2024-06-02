TSK'dan dev operasyon! Çok sayıda PKK/YPG'li havaya uçtu
Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvtlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."