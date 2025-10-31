  • İSTANBUL
TSK'da subay olmak isteyenlere yeni fırsat! Başvuru süresi uzatıldı
Gündem

TSK'da subay olmak isteyenlere yeni fırsat! Başvuru süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
TSK'da subay olmak isteyenlere yeni fırsat! Başvuru süresi uzatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay adayı temini başvuru süresinin 9 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokulu Mezunlarından 2025 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvurusu 9 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye, "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

 

