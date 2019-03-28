TSK'da büyük değişiklik! Rütbeli subayların hizmet süresi uzatıldı

Subay Meslek Programları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıta hizmet süresi, 6 yıla çıkarıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, TSK'dan 15 bin 621 personel ihraç edildi. İhraçların büyük çoğunluğu subay kademesinde gerçekleşti. Bu çerçevede 150 general/amiral ve 7 bin 595 subayın TSK'dan ilişiği kesildi. Milli Savunma Üniversitesi ile yeni bir yapılanmaya giden TSK, gerek mevcut personelin tecrübesinden faydalanmak, gerekse terörle mücadelenin sekteye uğramaması için önemli bir yönetmelik değişikliğine gitti. Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, "Kıta Görevi" başlıklı maddede yapılan değişiklikle, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıta hizmeti en az 6 yıla çıkarıldı. Teğmenler için iki yıl olan kıta görev süresi ise korundu.

Karakuş: Subayların kıtada bulunması daha yararlı

İhraçların ardından azalan TSK'daki subay sayısı nedeniyle böyle bir değişikliğe gidildiği değerlendiriliyor. Milliyet'e konuşan Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş da, "Mustafa Kemal Atatürk, 'Mekteb-i Asli kıtadır' demiş. Bir çok subayın özellekli şu dönemde kıtada bulunması daha yararlı olacaktır. Türkiye'nin Irak, Suriye ve yurt içinde operasyonları devam ediyor. Konjonktürel olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle kıta ihtiyacı var ve kıta sürelerinin uzatılması gayet doğal. Sonraki gelişmelere göre süreler normale dönebilir" dedi.

Meslek programlarında devre sayısı 4'e çıkarıldı

Öte yandan yönetmelikte, meslek programlarının gelişme devre sayısı üçten dörde yükseltildi. Yeni eklenen ve albay rütbesini kapsayan "İleri Komutanlık ve Yöneticilik Devresi" ile subayların sahip oldukları ihtisaslarda bilgilerinden, komuta ve yönetim yeteneklerinden azami ölçüde yararlanmak ve sınıfının yüksek kademedeki yönetim sorumluluğunu taşıyacak makamlara getirileceklerle stratejik seviye yönetimi için seçimlere hazırlık yaptırmak amaçlanıyor. Bu çerçevede subaylar "Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü"ne gönderilecek. Bu devrede subaylar, bilgilerinden, komuta ve yönetim yeteneklerinden azami ölçüde yararlanabilecek alay ve eşiti seviyedeki birlik komutanlıklarına, üst seviyedeki karargahlarda, karargah subaylığına atanacak.