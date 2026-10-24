Türkiye’de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu 50 bin lira olan mucizevi baharat altınla yarışıyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde coğrafi işaretli olarak yetiştirilen ve dünyada sadece burası ile Sakız Adası’nda var olan damla sakızının hasat sezonu büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Kilogram fiyatı 45 bin ile 50 bin lira arasında değişen bu değerli ürün, gıda, kozmetik ve ilaç sanayisinin vazgeçilmez ham maddeleri arasında yer alıyor. Yürütülen projeler sayesinde ağaç sayısı 50 bine çıkarılan damla sakızının, önümüzdeki 5 yıl içinde yıllık rekoltenin 2 tona çıkarılarak ithalatın azaltılması hedefleniyor.