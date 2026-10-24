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Türkiye’de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu 50 bin lira olan mucizevi baharat altınla yarışıyor

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Türkiye’de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu 50 bin lira olan mucizevi baharat altınla yarışıyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde coğrafi işaretli olarak yetiştirilen ve dünyada sadece burası ile Sakız Adası’nda var olan damla sakızının hasat sezonu büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Kilogram fiyatı 45 bin ile 50 bin lira arasında değişen bu değerli ürün, gıda, kozmetik ve ilaç sanayisinin vazgeçilmez ham maddeleri arasında yer alıyor. Yürütülen projeler sayesinde ağaç sayısı 50 bine çıkarılan damla sakızının, önümüzdeki 5 yıl içinde yıllık rekoltenin 2 tona çıkarılarak ithalatın azaltılması hedefleniyor.

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Foto - Türkiye’de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu 50 bin lira olan mucizevi baharat altınla yarışıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli damla sakızı ağaçlarında yıllık hasat mesaisi devam ediyor. Temmuz ayında çizilen ağaçlardan sızarak eylül ayında toplanan damla sakızı, zorlu temizleme sürecinin ardından gıda, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere hazırlanıyor. Değerli ürünün kilogram fiyatı ise 45 bin ile 50 bin lira arasında alıcı buluyor.

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Foto - Türkiye’de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu 50 bin lira olan mucizevi baharat altınla yarışıyor

Dünyada sadece Çeşme ve Sakız Adası’nda yetişen endemik türün bölgedeki üretim potansiyeline ilişkin bilgi veren üretici Hasan Ege Tütüncüoğlu, yürütülen projelerle ağaç varlığının ciddi oranda artırıldığını belirtti. Cumhuriyet döneminde sayısı 1 bine kadar düşen sakız ağaçlarının Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda 50 bine çıkarıldığını vurgulayan Tütüncüoğlu, "Çeşme'de yaklaşık bin dönümlük alanda üretim yapılıyor. Turizm bölgesi olduğu için arazi bulmakta zorlansak da yeni dikilen ağaçlarımızın 5 yıl içinde ürün vermeye başlamasıyla yıllık rekoltemizi 1,5-2 ton seviyesine çıkararak ithalatın bir kısmını karşılamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Türkiye’de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu 50 bin lira olan mucizevi baharat altınla yarışıyor

Hasat sürecinin detaylarını aktaran Tütüncüoğlu, çizim işleminin haziran sonu veya temmuz başında başladığını ifade etti. İki ayı aşkın süre süzülen damlaların eylül ortasında kuruyarak toplandığını belirten Tütüncüoğlu, toplanan ham sakızların evlerde işçiler tarafından aralık ayına kadar süren 1,5 aylık titiz bir temizleme sürecinden geçirildiğini aktardı.

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Foto - Türkiye’de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu 50 bin lira olan mucizevi baharat altınla yarışıyor

2024 yılında kurulan Çeşme Sakız Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Topal ise coğrafi işaret tescilinin önemine dikkat çekti. Sakızın kalitesini deniz rüzgarı, güneş ve toprağın belirlediğini vurgulayan Topal, yapılan akademik tez çalışmalarına atıfta bulunarak Çeşme bünyesindeki mikro klimaların dahi ürün kalitesini etkilediğini, Çiftlikköy ve Alaçatı gibi bölgelerde ekolojik uygunluk oranlarının yüzde 76 ile yüzde 81 arasında değiştiğini belirtti.

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Foto - Türkiye’de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu 50 bin lira olan mucizevi baharat altınla yarışıyor

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