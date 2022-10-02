TSK'da 28 Şubat ruhu hortlatılmak mı isteniyor? Askerlerden büyük saygısızlık

Kayseri'de başörtüsü yasağı getiren ve hemen ardından görevden alınan Albay İlhan Coşkun skandalı sıcaklığını korurken, bu kez Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos resepsiyonunda 28 Şubat'ı andıran görüntüler meydana geldiği ortaya çıktı.

Valinin elini sıkmama eylemi

Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda rütbeli bir askerin resepsiyon salonuna telefonla konuşarak girip misafirleri eşiyle birlikte karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan salona girdiği görülüyor.

28 Şubat'ı andıran eyleme tepki

O rütbeli askerin ardından gelen subaylar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden Vali Hatipoğlu ve eşinin elini sıkmadan salona giriş yapıyor. Bir grup rütbeli askerin adeta 28 Şubat zihniyetini andıran eylemiyle ilgili görüntüler büyük tepki çekti.

Albay, askerlere ve ailelerine başörtü yasağı getirmişti

Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, yayımladığı emirle müdürlükte görev yapan subay astsubay ile misafirlerin başörtü takmasını sakal bırakmasını yasakladı. Skandalın ortaya çıkmasıyla emir “sehven” yazıldı denilerek geri çekildi. Ancak Milli Savunma Bakanlığı ise Albay İlhan Coşkun’u görevden alarak hakkında soruşturma başlattı.