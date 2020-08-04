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Ekonomi

TSKB'den yılın ilk yarısında 322,8 milyon TL net kar

Yeniakit Publisher
2020-08-04 18:55:23 -
TSKB'den yılın ilk yarısında 322,8 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB), yılın ilk yarısında 322,8 milyon TL konsolide net kar açıkladı.

TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada banka bu yılın ilk yarısında 322 milyon 757 bin TL konsolide net kar açıkladı.

Banka geçen yılın aynı döneminde 384 milyon 955 bin TL konsolide net kar elde etmişti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 214 milyon 547 bin TL konsolide net kar elde eden TSKB, bu yılın aynı döneminde 170 milyon 346 bin TL konsolide net kar duyurusunda bulunmuştu.

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