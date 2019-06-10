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TSKB, BinYaprak'ın "İlham Veren Şirketleri" arasına katıldı

TSKB çalışanları, ilham veren hikayeleriyle BinYaprak kanalında yer alarak kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusundaki deneyimlerinden ve TSKB'nin bu alanda yaptığı çalışmalardan bahsedecek

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:17
TSKB, BinYaprak'ın "İlham Veren Şirketleri" arasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), çalışan kadınların kariyer yolculuklarını, kendi hikaye ve deneyimlerini, iş hayatına atılmaya hazırlanan farklı coğrafyalardaki üniversiteli kadınlarla paylaşarak onlara ilham vermeyi amaçlayan dijital kız kardeşlik çemberi BinYaprak'ın "İlham Veren Şirketleri" arasına katıldı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, kadın istihdamının artmasına; sunduğu finansal destekler, farkındalık çalışmaları, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve insan kaynakları uygulamalarıyla katkı sağlayan TSKB, bu alandaki ilham verici deneyimlerini, kadınların tecrübe ve iş fırsatlarını paylaştıkları BinYaprak platformunda binlerce kadınla buluşturuyor.

Çalışan kadınların kariyer yolculuklarını, kendi hikaye ve deneyimlerini, iş hayatına atılmaya hazırlanan farklı coğrafyalardaki üniversiteli kadınlarla paylaşarak onlara ilham vermeyi amaçlayan dijital kız kardeşlik çemberi BinYaprak’ta yayına başlayan TSKB kanalında, farklı departman yöneticileri, bankanın fırsat eşitliği yolculuğunda destek verdikleri kadın dostu projeleri ve edindikleri deneyimleri anlatıyor.

BinYaprak TSKB kanalında, gelecek dönemde TSKB Genel Müdür Yardımcıları Ece Börü ve Aslı Hancı geleceğin kadın yöneticilerine ipuçlarını, Kurumsal İletişim Müdürü Canan Coşkun fırsat eşitliği temalı sosyal sorumluluk projeleriyle yaratılan katma değeri, İnsan Kaynakları Müdürü Melis Sökmen Çakıroğlu kadın dostu bir çalışma ortamı yaratan insan kaynakları uygulamalarını ve FEM sertifikasının önemini, Kalkınma Finansmanı Kurumları Grup Yöneticisi Ece Coşkuntürk Fransız Kalkınma Ajansı ile birlikte geliştirilen kadın istihdamı kredisini, Kurumsal Pazarlama Grup Yöneticisi Hüseyin Gürel kadın dostu şirketlerin hangi kriterlere göre değerlendirildiğini, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya ise gayrimenkul sektöründe kadın konusunu aktaracak.


- Kadın istihdamı kredisi

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Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, TSKB'de Türkiye'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına verdikleri desteği, finansal boyutun ötesine taşımayı önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadın dostu firmaların yatırım projelerine finansman sunduğumuz kadın istihdamı kredisi bu konuda iyi bir örnek oluşturuyor. Bu kredi, hem biz hem de faydalanan firmalar için bir finansman aracından daha fazlasını ifade ediyor. Kadın istihdamı kredisi kapsamında firmaları pek çok farklı kritere göre kapsamlı bir değerlendirmeye alıyoruz.

Değerlendirme kriterlerimiz arasında işe alım, performans, terfi gibi konularda cinsiyet ve fırsat eşitliğinin gözetilmesi, iş ve aile hayatı dengesini destekleyici mekanizmaların varlığı, ulaşım, kreş, süt odası gibi kolaylaştırıcı uygulamalar sunulması, cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık çalışmaları gibi pek çok başlık var. Tabii ki kadın çalışan oranı, bu oranı yüksek tutma hedefi ve kadınların üst/orta yönetimdeki temsiline de dikkat ediyoruz. Bu değerlendirmeleri yaparken firmalarla birebir çalışıyor, kadınlar için daha iyi çalışma şartları yaratılması konusunda danışmanlık yapıyoruz. Tüm bu çalışmalardan edindiğimiz deneyimi BinYaprak'ın İlham Veren Şirketleri arasına katılarak geniş bir kitleye aktarmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz."

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:17
  1. TSKB
  2. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

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