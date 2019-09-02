TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'a ortak operasyon 5 terörist öldürüldü
TSK ve MİT Kuzey Irak'ta ortak operasyon düzenledi, Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 terörist öldürüldü.02 Eylül 2019 Pazartesi 09:15
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Bölgede tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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