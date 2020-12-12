TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyi Gara'da operasyon! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre TSK ve MİT ortak opeasyonu ile Irak'ın kuzeyi Gara'da 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."