TSK Tel Rıfat'ı vuruyor! Çok sayıda terörist öldürüldü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasının ardından TSK'nın Tel Rıfat'taki terör örgütü YPG/PKK mensuplarını vurmaya başladığı öğrenildi. ÖSO'ya bağlı mücahitlerin ise karadan destek verdikleri belirtildi.

Çok sayıda terörist öldürüldü

Top atışlarının devam ettiği ileri sürülürken yerel kaynakların iddiasına göre, ilk belirlemelere göre terör örgütü YPG/PKK'lı 4 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Teröristlere ait ölü sayısının daha da artacağı belirtildi.