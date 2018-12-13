TSK Tel Rıfat'ı vuruyor! Çok sayıda terörist öldürüldü
TSK, terör örgütü YPG/PKK'nın bulunduğu Tel Rıfat'ı vurmaya başladı. İlk belirlemelere göre 4 teröristin öldürüldüğü öne sürüldü.13 Aralık 2018 Perşembe 18:11
yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasının ardından TSK'nın Tel Rıfat'taki terör örgütü YPG/PKK mensuplarını vurmaya başladığı öğrenildi. ÖSO'ya bağlı mücahitlerin ise karadan destek verdikleri belirtildi.
Çok sayıda terörist öldürüldü
Top atışlarının devam ettiği ileri sürülürken yerel kaynakların iddiasına göre, ilk belirlemelere göre terör örgütü YPG/PKK'lı 4 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Teröristlere ait ölü sayısının daha da artacağı belirtildi.
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