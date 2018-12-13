0553 313 94 23

TSK Tel Rıfat'ı vuruyor! Çok sayıda terörist öldürüldü

TSK, terör örgütü YPG/PKK'nın bulunduğu Tel Rıfat'ı vurmaya başladı. İlk belirlemelere göre 4 teröristin öldürüldüğü öne sürüldü.

13 Aralık 2018 Perşembe 18:11
TSK Tel Rıfat'ı vuruyor! Çok sayıda terörist öldürüldü

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasının ardından TSK'nın Tel Rıfat'taki terör örgütü YPG/PKK mensuplarını vurmaya başladığı öğrenildi. ÖSO'ya bağlı mücahitlerin ise karadan destek verdikleri belirtildi.

Çok sayıda terörist öldürüldü

Top atışlarının devam ettiği ileri sürülürken yerel kaynakların iddiasına göre, ilk belirlemelere göre terör örgütü YPG/PKK'lı 4 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Teröristlere ait ölü sayısının daha da artacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:11
  1. Tel Rıfat
  2. TSK
  3. terör örgütü YPG/PKK

YORUM YAZ

  • ülkücüülkücü44 dk önce
    ...10 km uzakta toplar atıldı ... Hepsi bu kadar.
  • aliali56 dk önce
    ... çok kişi öldü diyosunuz sonra 4 kişi diyosunuz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1 şehit!
  1. Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1..
  2. CHP Kayseri ilçe belediye başkan..
  3. Emekliye müjde! 400 lira zam geliyor
  4. Uzun ömürlü evliliğin sırları nelerdir?
  5. Gripten korunmanın yolu...
  6. AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği..
  7. Hedik kaynatmak nedir?
  8. CHP Kastamonu ilçe belediye başkan..
  9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  10. Soğanın faydaları nelerdir?
  11. Gazeteci Yusuf Kaplan "Yılın..
  12. Yumurtaları saklarken bunlara dikkat!
  13. "Anlaşma Husilerin Hudeyde'deki..
  14. Aykut Kocaman'dan Trabzon'a şike..
  15. Eğitime kar engelli! Okullar tatil..
  16. Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak..
  17. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
  18. Görme engelli ve cam kemik hastası..
  19. "Denizlispor'u iyi analiz ettik"
  20. Çocuklardaki duruş bozukluğunu önlemek..
ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

Günün Karikatürü

13 Aralık 2018
CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!