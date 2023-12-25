TSK SİHA'larla bombaladı sesi bile terör yandaşlarının aklını başından aldı! Korkuyla kaçıştılar

Terör örgütü PKK'nın alçak saldırıları sonucu çıkan çatışmada 12 kahraman askerimiz şehit oldu. PKK'nın hain saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini bir bir vurmaya başladı. Türkiye'den havalanan F-16 jetleri teröristlere ait onlarca tesisi imha etti ve çok sayıda teröristi öldürdü.

Bölgedeki vurulan hedefler Türkiye'den de görüldü

TSK operasyonlarında SİHA'ları da kullandı. Türk ordusu SİHA'larla Mardin Nusaybin karşısındaki Kamışlı'da bugün terör hedeflerini vurdu. Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü.

SİHA'ların sesiyle kaçıştılar

Türk ordusunun operasyonları sırasında ABD'nin tatbikat yapıp, bütçe ayırdığı teröristlerin yandaşları da saldırıları kınamaya hazırlandı. Ancak terör yandaşlarının kınama açıklaması yaptığı anda Türk SİHA'ları bölgeyi bombaladı. Sözde kınama toplantıları bölünen terör yandaşları gelen sesle neye uğradıklarını şaşırdı. 3 defa dağılıp toplanan terör yandaşları SİHA'ların bombardımana devam etmesiyle dağıldı.