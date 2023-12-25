  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O edepsiz için inceleme başlatıldı: Kadir Has'taki rezalet için düğmeye basıldı...

Cem Küçük'ten Türk savunma sanayii devinin sahibiyle ilgili olay çıkış: O ilimizden aday gösterilebilir

Ajanslar son dakika geçiyor! Rusya'ya ait uçaklar vuruldu

Erdinç Bolcal öldürüldü!

Rusya'dan ucuza petrol alınıyor ama akaryakıt fiyatları düşmüyor! Ünlü isim 'Allah emri değil' diyerek önemli detayı açıkladı

Fitne yuvası ''Ekşi Sözlük''e kilit vuruldu!

TOGG kazaya karıştı! Aracın son hali herkesi şok içerisinde bıraktı

FETÖ’nün emniyet-yargı darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti! Hedef Başkan Erdoğan’dı

CHP’li Beylikdüzü’nde yaşanan intihar 5 yıldır aydınlatılmadı! Namuslu veznedar öldüğüyle kaldı

7 akaryakıt şirketinin lisansı iptal edildi! Türkiye'yi çok büyük zarara uğrattılar ama mahkeme skandala imza attı
Gündem TSK SİHA'larla bombaladı sesi bile terör yandaşlarının aklını başından aldı! Korkuyla kaçıştılar
Gündem

TSK SİHA'larla bombaladı sesi bile terör yandaşlarının aklını başından aldı! Korkuyla kaçıştılar

Yeniakit Publisher
2023-12-25 19:56:00 - 2023-12-25 20:08:01

Türkiye'yi yasa boğan 12 şehidimizin intikamını almak için TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini bir bir vurmaya başlarken, operasyonları kınama açıklaması yapmak için bir araya toplanan terör yandaşları, SİHA sesleriyle çil yavrusu gibi korkuyla kaçıştılar.

Terör örgütü PKK'nın alçak saldırıları sonucu çıkan çatışmada 12 kahraman askerimiz şehit oldu. PKK'nın hain saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini bir bir vurmaya başladı. Türkiye'den havalanan F-16 jetleri teröristlere ait onlarca tesisi imha etti ve çok sayıda teröristi öldürdü.

Bölgedeki vurulan hedefler Türkiye'den de görüldü

TSK operasyonlarında SİHA'ları da kullandı. Türk ordusu SİHA'larla Mardin Nusaybin karşısındaki Kamışlı'da bugün terör hedeflerini vurdu. Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü.

SİHA'ların sesiyle kaçıştılar

Türk ordusunun operasyonları sırasında ABD'nin tatbikat yapıp, bütçe ayırdığı teröristlerin yandaşları da saldırıları kınamaya hazırlandı. Ancak terör yandaşlarının kınama açıklaması yaptığı anda Türk SİHA'ları bölgeyi bombaladı. Sözde kınama toplantıları bölünen terör yandaşları gelen sesle neye uğradıklarını şaşırdı. 3 defa dağılıp toplanan terör yandaşları SİHA'ların bombardımana devam etmesiyle dağıldı.

Terör bildirisini imzalamadılar! CHP'liler bile isyan etti
Terör bildirisini imzalamadılar! CHP'liler bile isyan etti

Gündem

Terör bildirisini imzalamadılar! CHP'liler bile isyan etti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MSB'den flaş açıklama: Ölen terörist sayısı 2.156
MSB'den flaş açıklama: Ölen terörist sayısı 2.156

Gündem

MSB'den flaş açıklama: Ölen terörist sayısı 2.156

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Gündem

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Utanmadan bir de milletle dalga geçiyorlar!
Utanmadan bir de milletle dalga geçiyorlar!

Siyaset

Utanmadan bir de milletle dalga geçiyorlar!

Yumruklanıp mağduru mu oynamak istedin?
Yumruklanıp mağduru mu oynamak istedin?

Siyaset

Yumruklanıp mağduru mu oynamak istedin?

Selçuk Bayraktar, şehidimiz Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı
Selçuk Bayraktar, şehidimiz Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı

Gündem

Selçuk Bayraktar, şehidimiz Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı

CHP'nin utanmazlığı 'pes' dedirtti! Şehitlerimizle dalga geçen Özgür Özel'e bir şok daha
CHP'nin utanmazlığı 'pes' dedirtti! Şehitlerimizle dalga geçen Özgür Özel'e bir şok daha

Gündem

CHP'nin utanmazlığı 'pes' dedirtti! Şehitlerimizle dalga geçen Özgür Özel'e bir şok daha

Cenazede yuhalanan CHP'den skandal! Şehit yakınlarına hakaret etti
Cenazede yuhalanan CHP'den skandal! Şehit yakınlarına hakaret etti

Siyaset

Cenazede yuhalanan CHP'den skandal! Şehit yakınlarına hakaret etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23