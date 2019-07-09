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TSK, PKK’yı nokta atışıyla vuruyor!

PKK’nın sözde yöneticileri de dahil olmak üzere artık teröristler için herhangi bir güvenli bölge kalmadı. TSK’nın nokta atışıyla PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyinin 7 üyesinden biri olan Diyar Garip de yok edildi.

09 Temmuz 2019 Salı 09:32
TSK, PKK’yı nokta atışıyla vuruyor!

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Diyar Garip Muhammed’in, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından nokta atışı operasyonla öldürülmesi, örgütün çöküşünde büyük etki meydana getirdi. Terör örgütü PKK, elebaşının ölümünü Türkiye’den yapılan açıklamalardan sonra medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurmak zorunda kalırken, “Helmet (Diyar Xarib)’in şehadeti(!) büyük bir kayıp olmuştur. 5 Temmuz’da Kandil’e yapılan hava saldırısında Genel Başkanlık Konseyi üyemiz Helmet (Diyar Xarib) arkadaş yanında bulunan Devran ve Şahin (Abdulkadir Aslan) arkadaşlarla birlikte şehit(!) düşmüştür” ifadeleriyle örgütün büyük yara aldığını itiraf etti. Örgüt içerisinde ve örgütü destekleyen gruplar arasında MİT ajanlarının olduğunu ileri süren KCK, peşmergeleri de suçlayarak, “Kandil’e giden Derin Peşmergeleriyle görüşmeler yaptı. Başurê Kürdistan halkının, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi güçlerin tepkisini açığa çıkarmaya çalıştı. Helmet yoldaşa yönelik komplonun ve saldırının bu süreçte gerçekleşmesi de bu saldırının Türk istihbarat örgütü MİT ve işbirlikçileriyle örgütlediği ajanlar yoluyla yapıldığını göstermektedir” denildi.

Her adımları takip ediliyor

Terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin hepsinin attığı adımların takip edildiğini belirten üst düzey bir yetkili, son terörist kalana kadar bu tür operasyonların devam edeceğini aktardı. PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyinin 7 üyesi bulunduğunu belirten yetkili, “Diyar Garip Muhammed bunlardan sadece biri” ifadelerini kullandı. Terör örgütü PKK’nın ana karargahı olan Kandil’e nokta atışı düzenlenen operasyonla teröristler için artık güvenli bölge kalmadığını belirten yetkili, “Örgüt içinde bu operasyon büyük paniğe sebeb oldu. Artık örgütten kopmalar, teslim olmalar artacak ve parçalanmalar devam edecek. Örgüt zayıfladıkça daha fazla açık verecek” değerlendirmesinde bulundu.  Etkisiz hale getirilen teröristin de diğerleri gibi uzun süredir yüksek teknolojiden faydalanılarak takip edildiği, özellikle son üç gün operasyon için gerekli zeminin hazırlandığı da edinilen bilgiler arasında. 


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:32
  1. Terör örgütü PKK
  2. Diyar Garip Muhammed
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  4. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
  5. Kandil
  6. Türk istihbarat örgütü MİT

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