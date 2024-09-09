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Gündem 'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası! DMM'den açıklama geldi
Gündem

'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası! DMM'den açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-09-09 01:48:00 -
'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası! DMM'den açıklama geldi

Bazı sosyal medya hesaplarında "TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor” mesajıyla paylaşılan fotoğrafa ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor” iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeliyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verdi.

"KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

DMM'den yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor” iddiası doğru değildir. Fotoğraftaki askeri personel, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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