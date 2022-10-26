TSK, muvazzaf subay temin edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklandı. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına (yer sınıflarına) muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvurular 13 Kasım 2022 saat 23.59’a kadar kabul edilecek. Sınav MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/Ankara adresinde yapılacak.

Danışma Adresi : Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/Ankara)

İrtibat Bilgileri :

Telefon : (0312) 562 05 43

Belgegeçer (Fax) : (0312) 319 43 67

E-posta : [email protected]

İnternet Adresi : https://personeltemin.msb.gov.tr

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