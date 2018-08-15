TSK Münbiç'te 30. devriye görevini yaptı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasında kalan hatta 30. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 15 Ağustos 2018 tarihinde 30’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/TGmmk2Dhzi — TSK (@TSKGnkur) 15 Ağustos 2018