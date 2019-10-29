TSK, KKK, DKK, HKK uzman erbaş, astsubay, subay başvuru şartları nelerdir? 2019 MSB personel alımları

2019 yılı MSB personel alımlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda TSK muvazzaf astsubay alımı yapacağını açıklamıştı. 24 Ekim tarihinde başvurular sona erdi. Adaylar şimdi ön başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu bağlamda KKK, DKK, HKK, uzman erbaş ve astsubay, subay alımı başvuru şartları da oldukça merak ediliyor. Adaylar internet üzerinden MSB personel temin sayfasında büyük bir yoğunluk oluşturdu. Peki, TSK, KKK, DKK, HKK uzman erbaş, astsubay, subay başvuru şartları nelerdir? İşte 2019 MSB personel alımları ile ilgili tüm detaylar...

Muvazzaf astsubay alımı sona erdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı gerçekleştireceğini duyurmuş ve akabinde astsubay adayları ön başvurularını 24 Ekim 2019 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, gerçekleştirmişlerdi. 2019 Yılı MSB muvazzaf astsubay alımı için tamamlanan başvuru sürecinin ardından diğer seçim aşaması faaliyetleri için sonuçların açıklanmasını bekliyor!

Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,

Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.

MSB personel alımı özel şartlar nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri alımını yapacağı astsubay adaylarından yukarıdaki genel nitelikler dışında özel olarak, Sağlık şartı, Eğitim Şartı, KPSS ve Yaş şartı gibi nitelikler aranıyor.

Yaş Şartı: 01 Ocak 2019 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından, Lisans mezunları için 27 yaşından büyük olmayanlar başvuru yapabilir.

Eğitim Şartı: Yurtiçinde eğitim veren fakültelerin başvuru kılavuzunda belirtilen bölümlerin lisans düzeyi veya ön lisans düzeyindeki bölümlerinden mezun olmuş olmaları gereklidir.

KPSS Şartı: 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans veya 2018 veya 2019 yılları KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar başvuru yapar.

Bunlar dışında ise, Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar, Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler, Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında "Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.), başvuru yapabilirler.

Güncel MSB ilanları nelerdir?

Muvazzaf subay alımı yapılacak. Adaylar ön başvurularını 07 Ekim 2019 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 07 Ekim 2019 saat 23:59'dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir.

KKK tarihçe

Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak, Büyük Hun İmparatoru Mete Han'ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 yılı esas alınmıştır. İlk kez Mete Han tarafından M.Ö. 209 yılında kurulan düzenli Türk Kara Ordusunda sayı itibarıyla 10.000 atlıdan oluşan en büyük birlik, "Tümen" olarak adlandırılmış, tümenler binlere, binler yüzlere, yüzler onlara ayrılmış, her birinin başına Tümenbaşı, Binbaşı, Yüzbaşı ve Onbaşı rütbelerine sahip birer komutan görevlendirilmiş ve aşağıdan yukarıya doğru emir-komuta zinciri içerisinde birbirine bağlanmıştır. Mete Han ile tarih sahnesine çıkan bu teşkilatlanma modeli günümüze kadar uzanan yelpaze içerisinde hüküm süren diğer Türk devletleri ile süregelmiş, özellikle Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Türk Ordusu dünyanın sayılı ordularından birisi olmuştur. 1040 yılında Dandanakan Meydan Muharebesi'nde Gaznelileri yenerek bağımsızlığına kavuşan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizanslıları yenerek, Anadolu'yu yeni bir Türk yurdu yapan Büyük Selçuklu Devleti'nde, Kara Kuvvetlerinin teşkilat ve eğitimi sağlam esaslara bağlanmıştır.

DKK tarihçe

Genelkurmay Başkanlığı Karargahında 1928 yılından 1949 yılına kadar Deniz Müsteşarlığı olarak temsil edilen Deniz Kuvvetleri, Yüksek Askeri Şuranın 15 Ağustos 1949 günü almış olduğu tarihi bir kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak teşkil edilmiştir.

HKK tarihçe

Dünyanın ilk askerî havacılık teşkilatlarından biri olan Türk Hava Kuvvetlerinin tarihçesi, 1909 yılına kadar uzanmaktadır. Türk ordusunda havacılıkla ilgili ilk çalışmalara 1909 yılında başlanmış, 1910 yılında bu çalışmalar geliştirilmiş ve Avrupa'ya bir inceleme kurulu, Paris'te toplanan Uluslararası Havacılık Konferansı'na da bir heyet gönderilmiştir. 1910 yılı sonlarına doğru ise, artık Türk ordusunda havacılık konusunda kesin karar verilmiş ve havacı personel yetiştirilmek üzere birkaç subayın Avrupa'ya eğitime gönderilmesi öngörülmüştür. Ancak, Türk ordusunun yüksek komuta katında havacılık alanında alınan bu önemli karara rağmen, ülkenin o tarihlerde içinde bulunduğu mali zorluklar nedeniyle gerekli ödenek bulunamamış ve 1910 yılında bu emrin gereği yerine getirilememiştir. Millî Savunma bakımından, havacılığın gelecekteki önemini gören Harbiye Bakanı Mahmut Şevket Paşa, konuyla yakından ilgilenmeye devam etmiş ve 28 Haziran 1911'de yapılan sınavda en yüksek notu alan Süvari Yüzbaşı Fesa ile İstihkâm Teğmen Yusuf Kenan Beyler, uçuş eğitimi için Temmuz 1911'de Fransa'da ki Bleriot Fabrikası'nın uçuş okuluna gönderilmiştir.