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TSK, Irak'ın kuzeyini yerle bir etti

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan teröristlere ait sığınakları düzenlenen hava harekatıyla yerle bir etti.

29 Nisan 2018 Pazar 14:15
TSK, Irak'ın kuzeyini yerle bir etti

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinden karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen hava harekatıyla teröristlere ait sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 14:15
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