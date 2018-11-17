'TSK ile tanışan terörist' pozu... Kendi kazdıkları hendeğe gömüldüler
TSK, Münbiç ve Fırat'ın doğusunu YPG'lilere dar ediyor. Son olarak 4 terörist için sözde cenaze töreni düzenlendi.17 Kasım 2018 Cumartesi 09:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD destekli teröristlerin hendek kazdığı bölgeleri hedef aldı, bombalamaya başladı.
Kazdıkları hendeklere gömülüyorlar
Bugünlerde Münbiç'te cenazelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 4 terörist için cenaze töreni düzenlendi. Törene birlikte devriyeye çıktıkları ABD askerleri de katıldı. Ensonhaber'in haberine göre Teröristler, kendi kazdıkları hendeklere gömüldü.
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