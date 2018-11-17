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'TSK ile tanışan terörist' pozu... Kendi kazdıkları hendeğe gömüldüler

TSK, Münbiç ve Fırat'ın doğusunu YPG'lilere dar ediyor. Son olarak 4 terörist için sözde cenaze töreni düzenlendi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 09:27
'TSK ile tanışan terörist' pozu... Kendi kazdıkları hendeğe gömüldüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD destekli teröristlerin hendek kazdığı bölgeleri hedef aldı, bombalamaya başladı.

Kazdıkları hendeklere gömülüyorlar

Bugünlerde Münbiç'te cenazelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 4 terörist için cenaze töreni düzenlendi. Törene birlikte devriyeye çıktıkları ABD askerleri de katıldı. Ensonhaber'in haberine göre Teröristler, kendi kazdıkları hendeklere gömüldü.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 09:27
  1. münbiç
  2. ypg
  3. terörist
  4. TSK

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  • MEÇULMEÇUL40 dk önce
    müthiş resimler odunlar cehenneme taşınıyor keşke 4 olacağına 400 400 olacağına 4000 4000 olacağına 40000 leş olaydı cehennemde çoğonluk olurdu......
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