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TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı! Mehmetçiğe sevinç gösterileri

Suriye'de gittiği her bölgede barış ve huzur ortamını sağlayan Türk askeri, yine sevgi gösterileriyle karşılandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 21:30
TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı! Mehmetçiğe sevinç gösterileri

TSK, Soçi Zirvesi'nde kararlaştırılan "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ilk devriye faaliyetini bitirdi. Türk askeri, devriye faaliyeti sırasında bazı güzergahlarda Türk bayrağı taşıyan çocuklar tarafından karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri hız kesmiyor

14.00'te başlayan devriye, El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyündeki 6 nolu gözlem noktasından başladı. Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyündeki 7 nolu nokta üzerinden ilerleyen devriye, Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyündeki 8 nolu gözlem noktasında son buldu.

Devriyelerin devam etmesi bekleniyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın silahsızlanma bölgesinde, Rus ordusunun ise İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde gün içinde devriye faaliyetine başlayacaklarını duyurmuştu.

Esed rejimi güçleri, tüm anlaşmalara rağmen silahsızlanma bölgesi de dahil olmak üzere İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Bölgede 12 gözlem noktamız var

TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Rus ordusunun ise 10 noktada gözlem noktası bulunuyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:30
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