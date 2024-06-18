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Gündem TSK içine sızan FETÖ'cülerle irtibatlı 8 şüpheli yakalandı!
Gündem

TSK içine sızan FETÖ'cülerle irtibatlı 8 şüpheli yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-06-18 16:21:00 -
TSK içine sızan FETÖ'cülerle irtibatlı 8 şüpheli yakalandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızan FETÖ mensuplarıyla irtibata geçtikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren sözde mahrem imamların örgütsel faaliyetleri ile ilgili, kendi sohbet grubunda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerdeki kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek, aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yapan, düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildiren 8 şüpheliyi tespit etti.

8 şüpheli gözaltına alındı

 

Ekipler, şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, hedef 8 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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