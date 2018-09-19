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TSK helikopteri hayat kurtarmak için havalandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Çanakkale'den havalanan askeri helikopter, İstanbul'da bulunan bir hastaya organ nakli yapılmasını sağladı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 21:54
TSK helikopteri hayat kurtarmak için havalandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen helikopterle Çanakkale'deki bir donörden, İstanbul'da bulunan bir hastaya organ nakli yapılmasının sağlandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir helikopter ile 19 Eylül 2018 tarihinde Çanakkale'deki bir donörden, İstanbul'da bulunan bir hastaya organ nakli yapılması sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 21:54
  1. Çanakkale
  2. TSK
  3. İstanbul

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