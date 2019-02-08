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TSK harekete geçti! Sınırda hareketli anlar

TSK tarafından Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.

08 Şubat 2019 Cuma 21:48
TSK harekete geçti! Sınırda hareketli anlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Diğer illerdeki farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve komandolar Kilis'e ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine geçiş yapan zırhlı personel taşıyıcılar ile komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 21:48
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  2. suriye
  3. sevkiyat
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  5. Öncüpınar Sınır Kapısı
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri
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