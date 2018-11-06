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TSK, FETÖ’den temizlenince özbenliğine kavuştu

“İhanet zincirinin TSK’nın içerisinde örümcek ağ gibi yayılmış olduğunu düşünemedik” diyen Uzmanı Emekli Albay Ersan Ergür, “Ama 15 Temmuz’dan sonra TSK temizlenince kendi özbenliğine asli unsurlarına kavuştu. Vatanını, milletini, namusunu, ırzını ve toprağının bütünlüğünü düşünen vatan evlatları bu unsurlarda görev almaya başlayınca haliyle başarı ortaya çıktı" dedi.

06 Kasım 2018 Salı 15:19
TSK, FETÖ’den temizlenince özbenliğine kavuştu

Resul Ekrem Şahan/ANKARA

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 2’si terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi olduğu, 45 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Türkiye’nin terörle mücadelede başarılı operasyonlar yaptığını değinen ASSAM Güvenlik Uzmanı Emekli Albay Ersan Ergür, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde bugüne kadar terörle mücadele gerçek anlamda icra edilmiyordu. TSK, FETÖ’nün etkin olduğu bir dönemde PKK terör unsurlarına haber sızdırarak, silahlı kuvvetlerinin operasyon yapacağı bölgelerden terör unsurlarının kaçması ve yer değiştirmesi gibi ipuçları ile imkânlar veriliyordu. Dolayısıyla TSK’da yapmış olduğu operasyonlarda başarı elde edemiyordu. Dağları taşları helikopterlerimiz boşuna bombalıyordu” şeklinde konuştu..

Yerli üretim terörle mücadelede çok etkili oldu!

İhanet zincirinin TSK’nın içerisinde örümcek ağ gibi yayılmış olduğunu düşünemedik” diyen Ergür şöyle devam etti: “Ama 15 Temmuz’dan sonra TSK temizlenince kendi özbenliğine asli unsurlarına kavuştu. Vatanını, milletini, namusunu, ırzını ve toprağının bütünlüğünü düşünen vatan evlatları bu unsurlarda görev almaya başlayınca haliyle başarı ortaya çıktı. Aynı şekilde emniyet güçlerinde de temizlik harekatı olunca hem MİT hem TSK operasyonlarda yüzde yüz başarıya ulaşma durumuna geldi. Bunların yanı sıra modern teknolojiyle donatıldı. Kullanılan İHA’lar İsrail ve Amerika menşeiliydi. Edilen istihbari bilgiler emniyet güçlerine bire bir verilmiyordu. Şimdi yerli üretimle elde etmiş olduğu İHA’lar istihbarat bilgileri hemen arazideki operasyon birliklerine iletilince yerinde müdahale ile terör unsurları anında imha ediliyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 15:19
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. ASSAM Güvenlik Uzmanı Emekli Albay Ersan Ergür
  3. TSK
  4. FETÖ
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri
  6. 15 Temmuz
  7. MİT

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