TSK envanterine 140 adet Fırtına 2 alınacak

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Fırtına II projesindeki son durumu paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde bulunan zırhlı araçların elektrikli dönüşümüne yönelik projelerin başladığının bilgisini paylaşan Dere şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı kapsamında geçmiş dönemde üretilen T-155 FIRTINA obüsünden elde edilen tecrübelerle geliştirilmiş özellikler ile donatılmış Yeni Nesil FIRTINA (FIRTINA-II) obüsünün seri üretimi için çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda; BMC Savunma A.Ş. ana yükleniciliğinde, 140 adet T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüsü'nün 2022-2027 yılları arasında envantere alınmasını planlıyoruz. 3 adet Yeni Nesil Fırtına Obüsünün imalatı 2020 yılının aralık ayında tamamlanmış olup 2021'in haziran ayına kadar 3 adedinin daha tamamlanacağı öngörülmektedir.

Şu hususu da belirtmek isterim ki; T-155 FIRTINA-II obüsü, MKEK, ASELSAN, ROKETSAN’ın geliştirdiği üstün donanımlar ile teçhiz edilmiştir ve kamu-özel sektör iş birliğinin bir örneğidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ihracat potansiyelinin yüksek olması nedeniyle müteakip dönemde başarılı projelerimiz arasında yer alacağı muhakkaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde bulunan, M113 Zırhlı Muhabere Araçlarının (ZMA) ve Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcıların (GZPT) modernizasyonları maksadıyla M11 Elektrikli Zırhlı Muhabere Aracı (E-ZMA) geliştirilmesine yönelik proje başlatılmıştır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile özel sektör iş birliğinin bir örneği olan E-ZMA, hibrit tahrik sistemi ile donatılmıştır. Modernizasyon projesi ile söz konusu paletli araçların insanlı ve insansız olarak kullanılabilmeleri, yeni nesil yazılım ve sistemlerle donatılmaları, çok az yakıt tüketmeleri, bakım ve idame masraflarının düşmesi, özellikle motor ve transmisyon konusunda yurt dışı bağımlılığın ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda modernize edilecek araçlara, MKEK tarafından geliştirilen 25 milimetrelik yerli ve milli silah sistemi entegre edilecektir.

Hâlihazırda, 50’den fazla ülkede 40.000 adetten fazla M113’ün kullanımda olduğu düşünüldüğünde, söz konusu modernizasyon projesi ile ihracat faaliyetlerinin de gündeme gelebileceği değerlendirilmektedir. Gelinen aşamada edinilen tecrübe sayesinde, yine MKEK ve özel sektör iş birliği ile Hibrit Tahrik Sistemi'nin FIRTINA Obüsüne Entegrasyonu Projesi (E-FIRTINA) başlatılmıştır. Önümüzdeki süreçte envanterdeki diğer zırhlı araçlara yönelik de benzer çalışmalara devam edilecektir."