TSK açıkladı! 'Hepsi imha edildi'
TSK, Irakın kuzeyinde bulunan terör kamplarına düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoların imha edildiğini açıkladı.16 Ekim 2018 Salı 18:07
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatları düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine 16 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edilmiştir. " denildi.
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