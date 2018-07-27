TSK açıkladı: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, TSK'nın ülke ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içi ve dışında, başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Geçen 20-27 Temmuz tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlarda; yurt içinde 30 ve yurt dışında 14 olmak üzere toplam 44 terörist etkisiz hale getirilmiş, 24 adet piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 180 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 12 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet roketatar sevk fişeği, 6 adet top mermisi, 1,5 kilo tahrip kalıbı, 5 adet el bombası, 6 adet muhtelif şarjör, 18 adet fünye, 9 adet antipersonel mayını, 1 adet antitank mayını, 9 kilo C-4 patlayıcı, 26,3 kilo petn patlayıcı, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet el dürbünü,1 adet el telsizi, 10 kilo amonyum nitrat, 21 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş ve 6 adet EYP imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 6 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 7 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

FIRAT KALKANI BÖLGESİ

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütünün olası saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulandığı ve bölgedeki normalleşme çalışmalarına katkı sağlandığı belirtilen TSK bilgilendirmesinde; "Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İDLİB'DE 12 GÖZLEM NOKTASI FAALİYETE GEÇİRİLDİ

Suriye'nin İdlib bölgesinde de TSK birliklerinin 'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü' olarak görev yaptığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İdlib bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, TSK birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 16 Mayıs 2018 tarihinde tesis edilen Gözlem Noktası ile birlikte TSK bölgedeki tüm gözlem noktaları (toplam 12 adet) faaliyete geçirmiştir. TSK, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir."

ZEYTİN DALI'NDA 'YEREL KOLLUK KUVVETLERİ' GÖREVE BAŞLADI

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin güvenle evlerine dönmesi için 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın da başarıyla devam ettiği vurgulanan TSK açıklamasında, 12 Temmuz tarihinden itibaren kentte yerel kolluk kuvvetlerinin de göreve başladığı vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteğin sağlandığı; Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait mevzi, depo ve sığınaklar hedef alınmaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 546 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 240 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 251 adet mayın ve 1346 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta, Afrin, Cenderis ve Kane Kauer merkezinde tesis ettiği sahra fırını vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmakta, Cenderis'te kurduğu TSK Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti sunmaktadır."

MENBİÇ'TE 20 BAĞIMSIZ DEVRİYE

Suriye'nin Menbiç bölgesinde de bugüne kadar 20 bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği ve teröristlerin bölgeyi terk etmesi ile kentte Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasının amaçlandığına dikkat çekilen bilgilendirmede şöyle denildi:

"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır. 27 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 20 adet bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiş olup söz konusu devriye faaliyetlerinin planlama ve icrasına devam edilmektedir. Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."