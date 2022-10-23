Tshikuna Tshibangu sağlık durumu | Tshikuna Tshibangu kim kaç yaşında?

1.Lig'de heyecan 10.hafta maçlarıyla sürüyor. Günün ilk maçında Bordumspor ile Bandırmaspor karşılaştı. Maç 1-1 sona erdi. Maçın ardından Bandırmasporlu Tshikuna Tshibangu baygınlık geçirdi ve dili boğazına kaçtı. Peki, oyuncunun durumu nasıl?

Tshikuna Tshibangu sağlık durumu

Yapılan ilk müdahalenin ardından Tshikuna Tshibangu hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan futbolcunun sağlık durumuna ilişkin Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel konuştu. Gürsel, "Maçın sonunda oyuncumuz Isaac bir rahatsızlık geçirdi. Maç bitiminde direkt içeri girmişti. Karın bölgesinde bir ağrı olduğunu söyledi. O süreçte sırt üstü sedyede uzanırken dili boğazına kaçmış. Öyle bir sorun oldu ama halledildi. Şuan hastaneye götürüldü, inşallah önceki bir şey yoktur. Sağlık önemli, oyuncumuz bir an önce iyileşir ve aramıza katılır" dedi.

Tshikuna Tshibangu kim kaç yaşında?

Tshikuna Tshibangu 19 Mayıs 2003'te Demokratik Kongo'da dünyaya geldi. 19 yaşındaki futbolcu, temmuz ayında RSCA Futures takımından Bandırmaspor'a transfer oldu.