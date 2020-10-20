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Ekonomi TSE’den uluslararası iş birliği protokolü
Ekonomi

TSE’den uluslararası iş birliği protokolü

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Almanya’nın Test ve Sertifikasyon Enstitüsü VDE, Türkiye’deki elektrik endüstrisinin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak, testlerle ilgili bilgi paylaşımı yapmak, uluslararası standartların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla iş birliğine gitti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 08:52:00 -
TSE’den uluslararası iş birliği protokolü

İş birliği protokolü TSE Başkanı Adem Şahin ile VDE Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve VDE Global Services GMBH Genel Müdürü Sven Öhrke tarafından sanal ortamda imzalandı. Protokolle piyasadaki elektrikli ve elektronik eşyaların ürün güvenliği sağlanacak ve iki ülkedeki ürün ve hizmet kalitesi artacak, şirketlerin küresel pazarlara erişimi kolaylaşacak. Yapılacak testlerle ilgili bilgi paylaşımı yapılacak, uluslararası standartların geliştirilmesine katkı verilecek. İhracatçılar için daha geniş pazar olanaklarını mümkün kılacak protokolle tüketiciler için güvenilir ürünlere sürdürülebilir erişim imkanı sunulacak.

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