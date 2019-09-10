TSE’den farkındalığın artırılması yatırımı

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ticaretten pay alabilmek için standartlara uyumda geride kalmamaya yoğunlaştıklarını ifade eden Vehbi Korkutata, şu görüşleri ile getirdi:

“Gelişmiş ülkeler ise; Dünya Ticaretinde hâkim pozisyonlarını sürdürebilmek için standartların hazırlanması aşamasında etkinliklerini korumak ve mevcut üretimlerine uygun standartlar yazılıyor olduğundan emin olmak için çalışmaktadır. Standartlara yön veren ülkeler; Uluslararası Ticarette ihracat yapma noktasında kendi önlerini açık tutmaktadırlar. TSE’nin uluslararası standardizasyon kuruluşlarına tam üye olması vesilesi ile ülkemiz üreticileri başta olmak üzere tüm paydaşların standartlara görüş verme, oy kullanma ve gerektiğinde de diğer yakın ülkelerle kulis yaparak işimize gelmeyen standart taslaklarının iptal edilmesini sağlama imkanı ve hakkı bulunmaktadır. Ayna komiteler aracılığı ile sektörünü temsilen birkaç temsilcinin uluslararası ticaretin kurallarının yazıldığı masalara kendi üretimlerine aykırı standart çıkmaması için katılım sağlamaları işin doğası gereğidir ve hali hazırda açık olan bu yolun aktif kullanılması gerekmektedir. TSE tam üyeliklerini sürdürmekte ve bu üyeliklerin gereği olan yüklü miktarda yıllık aidatı da ilgili kuruşlara her sene ödemektedir. Ülkemizden katılımın yüzde 1 seviyesinden dahi aşağıda olduğunu ifade ederek davetlerini her zeminde yaptıklarını müşahede etmekteyim.”

TSE başkanı Şahin çağrısını yenilemeli

Bu yıl İstanbul’da uluslararası konuşmacıların da katılımı ile gerçekleşecek 14 Ekim Dünya Standartlar Günü etkinliğinde standartlara katılım noktasında TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in çağrısını yinelemesini beklediğini söyleyen Korkutata, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sanayicimiz ve sanayici çatı kuruluşlarımız gereğini yapacaktır, fakat politika belirleyicilerin de üzerine düşeni yapmak adına konuyu tam anlamalarında fayda görüyor ve anladıklarında küçük dokunuşlarla işi rayına sokabileceklerini düşünüyorum. TSE’nin programa dair daveti ulaştığında kayıtsız kalınmayacağını ümit ediyorum.

2.2 milyon Euro’luk proje

TSE tarafından yürütülen “Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması” başlıklı 2.2 milyon Euro bütçeli AB IPA projesi kapsamında yazılım geliştirilmesi için analiz aşaması tamamlanmak üzere olduğunu belirten Korkutata, şunları kaydetti:

“Proje bileşenlerinden olan “Farkındalığın Artırılması” adına animasyon filmler ve tanıtıcı TV reklamı için çalışmaların devam ettiği bilgisine de ulaştım. Farkındalığın artırılmasına neden ihtiyaç duyulduğunu sorguladığımızda ise aşağıdaki cevabı buldum: İhracat hedeflerine ulaşabilmek için; Uluslararası standartlara uygun üretmek gerektiğinin, Uluslararası standartların; üye ülkelerin ortak akılla oluşturduğu metinlerin yine oylama ile oluşturulduğunun, ülkemizin Avrupa Standartları için Almanya’dan sonra 2. Büyük oy gücüne sahip olduğu halde bu oyu kullanmakta pasif kaldığının, standartların teknik unsurların yanı sıra ticari manevraları da barındırdığının, (cezve tipi elektrikli Türk Kahve makinemiz mevcut standardın şartlarını sağlayamıyor. Çünkü Filtre kahve makinesi ve Espresso kahve makinesi gözetilerek standart kaleme alınmış. Sektör şimdi bu eksiğin düzeltilmesi için aktif katılıyor. Devlet mekanizmalarının henüz Ar-Ge kadar Standartlara dair düzenlemeler içermediğinin, gerekiyorsa sanayicimizin maddi olarak da desteklenmesi gerektiğinin, dünyada ilgili alanda üretim yapan ülke temsilcilerinin teknik olarak bir araya geldiği standardizasyon masalarında know-how paylaşımı imkanı bulunduğunun, uluslararası rakiplerin uzlaşı için bir araya geldiği masalarda güncel gelişmelerden haberdar olunarak ülkemiz üretiminin yeni pazar taleplerine uyarlanabilme imkanı olduğunun, henüz tam idrak edilmediği ve bu hususların anlatılacağı ve anlaşılması için çaba sarf edileceği bu programı önemsiyorum. Uluslararası standartların ihracat ve üretime etkisi vesilesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın Ayna komitelere katılımları yönünde sanayicimizin önünü açacak politikalar geliştireceği ve formüller üreteceğine inanıyorum.