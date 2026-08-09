  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Çiftçi’den “Çocuk Koruma Kanunu” açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede merak edilenler! 10 soru 10 cevap Aileyi karıştıran servet! Miras krizi anne ve kızı karşı karşıya getirdi Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı! Gülistan Doku dosyasındaki örtbas ifşa oldu! 108 kişilik şemada kimler yok ki… Kahramanmaraş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Yolcu otobüsü faciası! Geçen gün 11 şimdi 22 kişi öldü Jerusalem Post’tan itiraf: Türkiye müfrezeyi kurdu, İsrail alarm verdi İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...
Ekonomi TSE 129 personel alacak! İşte başvuru tarihleri
Ekonomi

TSE 129 personel alacak! İşte başvuru tarihleri

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TSE 129 personel alacak! İşte başvuru tarihleri

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) , merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere farklı kadrolarda personel alımı yapacak.

Kamu kurumlarında iş arayanları ilgilendiren yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 129 personel alımı yapacak.

 

TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 25'i TSE uzman yardımcısı, 10'u mühendis, 2'si kimyager, 2'si hemşire, 28'i memur, 7'si tekniker, 19'u koruma ve güvenlik görevlisi, 4'ü teknisyen, 25'i odacı, 2'si bahçıvan ve 5'i şoför olmak üzere 129 personel alınacak.

 

Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 11 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayımlanmasını takiben, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresleri üzerinden yapabilecek.

 

Adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alandan başlayarak sıralanacak. Atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar 21 Eylül'de TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

Detaylar belli oldu! Kamuya yüzlerce personel alımı
Detaylar belli oldu! Kamuya yüzlerce personel alımı

Ekonomi

Detaylar belli oldu! Kamuya yüzlerce personel alımı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23