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TSB'den "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"

TSB sigorta ve emeklilik sektörünün büyütülmesi için gelecek beş yıllık stratejilerini oluşturacak

05 Şubat 2019 Salı 11:20
TSB'den "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) sigorta ve emeklilik sektörünün büyütülmesi için gelecek beş yıllık stratejilerini belirleyecek.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, sigorta ve emeklilik sektörüne yön veren küresel trendlerin ışığında "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı" düzenlenecek.

TSB’den yapılan açıklamaya göre Başkan Can Akın Çağlar’ın ev sahipliğinde, 7 Şubat'ta başta kamu otoritesi olmak üzere tüm paydaşların katılımı ve desteği ile yapılacak olan Çalıştay bir gün sürecek.

Yurt dışından, konularında isim yapmış uluslararası uzmanların da konuşmacı olarak katılacağı Çalıştay’da teknolojik gelişmelerin sigorta ve emeklilik sektörlerini nasıl etkilediği ele alınacak, son gelişmeler ile global sigorta ve emeklilik piyasalarındaki aktörlerin uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulunulacak.

Çalıştay’ın sabah oturumuna açılış konuşmalarının ardından iki panelle başlanacak. Çalıştay’ın öğleden sonra yapılacak kapalı oturumlarında sigorta ve emeklilik sektörünün üst yöneticileri (CEO) ülkenin sigorta ve emeklilik sektörünü ileriye taşıyacak makro stratejilerini belirleyecek.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:20
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