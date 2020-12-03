TSB yönetiminden SEDDK'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yönetimi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yönetimine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

TSB açıklamasına göre, TSB Başkanı Atilla Benli öncülüğünde gerçekleşen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Şencan, Taylan Türkölmez, Ceyhan Hancıoğlu, Cemal Kişmir ve TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı'nın katıldığı ziyarette sektörün gündemindeki önemli konular masaya yatırıldı.





- "Önümüzdeki dönemde daha da hızlı aksiyonlar alacağına inanıyoruz"





Açıklamada ziyaretteki konuşmasına yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, sektörün düzenleme ve denetlemesini yapan SEDDK'nin Başkan ve Kurul üyelerinin 5 Haziran 2020'de görevlerine başlamaları sonrasında sektörün sorunlarının etkin ve verimli bir şekilde çözülmesi için yoğun şekilde çalışmalarının sektör şirketleri ve paydaşlar tarafından büyük takdir gördüğünü kaydetti.

Benli, "Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışmanın devam ettiği ortamda sigorta sektörünün SEDDK ile iletişiminin güçlü bir şekilde sürmesi bizleri çok mutlu ediyor. Sektörümüz, tüm paydaşlarıyla tam bir birlik havasında banka dışı finansal sistemin büyütülmesi ve sektörümüzün bu büyüme içinde önemli pay edinmesi için etkili çalışmalar gerçekleştiriyor. SEDDK'nin genç, dinamik ve sektörün yakından tanıdığı yönetim kadrosu ve çalışanlarıyla birlikte önümüzdeki dönemde daha da hızlı aksiyonlar alacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Göreve başladığımızda 'SEDDK, sektöre karşı duyarlı ve sektörün dostu olacak' dedik"





SEDDK Başkanı Türker Gürsoy da TSB yönetimine ve sektör şirketlerine göreve başladıkları günden itibaren verdikleri güçlü destek için teşekkür ederek, Kovid-19 pandemisi nedeniyle zorlu günlerden geçilen bugünlerde sektörün tüm paydaşlarıyla yakın şekilde çalışmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Sektörün önünde bekleyen konuları hızla çözmek için çalıştıklarını belirten Gürsoy, "Bu anlamda Türkiye Sigorta Birliği'nin varlığı, başta Başkanımız Atilla Bey ve tüm şirketlerimizin verdiği destek oldukça önemli. Göreve başladığımızda 'SEDDK sektöre karşı duyarlı ve sektörün dostu olacak' dedik ve bu yönde birçok olumsuzluğa rağmen önemli adımlar attık. Sektörün gelişmesi ve büyümesi için gerekli yolları açma gayretiyle tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirirken TSB ile yürüttüğümüz iş birliğimiz ve güçlü iletişimimiz bizim için çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

SEDDK'nin iş birlikçi, sonuç odaklı ve proaktif bir yaklaşımla geleceği birlikte öngören, şekillendiren bir anlayışla çalıştığını aktaran Gürsoy, bu çerçevede yazışma kültüründen daha ziyade TSB ile karşılıklı düzenli ve çevik toplantı kurguları ile uzun süredir bekleyen konuların hızlıca çözüme kavuşturulması için kararlı olduklarını ve bu konuda daire başkanlarından uzmanlara kadar tüm ekibe, sektörle yakın bir çalışma kültürü içinde olmaları konusunu vurguladıklarını bildirdi.

Gürsoy, yeni teşkilat organizasyonun da teşekkül etmesinin bu süreci hızlandıracağını vurguladı.





- Ziyarette ele alınan konular





Açıklamaya göre, ziyarette sektörün önündeki önemli konular da masaya yatırıldı. Türker Gürsoy'un altını çizdiği çalışma gruplarının hızlıca hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Bu kapsamda öncelikli konular şöyle belirlendi:

"Anayasa Mahkemesi'nin Trafik Sigorta genel şartlarındaki bazı maddeleri iptali sonucunda piyasada bir boşluk olmaması için gerekli kanuni düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi, İhtiyari Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife ve Talimat revizesi, mevcut mevzuatın sadeleştirilmesi, Genel Şartların revizyonu, Mesafeli Satış Yönetmeliği, KVKK konusunda özellikle açık rıza ile ilgili bir çözüm ihtiyacı, Tıbbi Kötü Uygulamalar kapsamında manevi tazminata sigorta sınırı getirilmesi ve havuzun rezerv karşılıklarının hesaplanması, kefalet sigortasının yaygınlaştırılması için mevzuat değişikliği, yüz yüze satışlarda dahi elektronik iletişim araçlarıyla bilgilendirmenin yapılabilmesi için kanuni düzenlemelerin yapılması, katılım sigortacılığı mevzuat değişikliği talepleri, 18 yaşın BES'e dahil olması, süreçlerin dijitalleşmesi gibi BES ve otomatik katılım ile ilgili olarak büyümeyi destekleyecek düzenleme ihtiyaçları, hayat sigortalarında çeşitliliğin artırılması ve kapsamlı gözetim altyapısı ile sektörün yakından izlenmesi."











