Trump'tan zehir zemberek tehdit: Asarsanız, vurulacaksınız

İslam coğrafyası bir kez daha küresel bir çatışmanın gölgesinde. ABD Başkanı Trump’ın sertleşen söylemleriyle birlikte Pentagon, "yüzen kale" olarak bilinen Gerald R. Ford uçak gemisini İsrail açıklarına konuşlandırıyor. Trump, İran’daki protestolarda 32 bin kişinin öldüğünü iddia ederek, "Anlamlı bir anlaşma yapmazlarsa sonuçları iyi olmayacak" ifadeleriyle Tahran’a diz çöktürme çabalarını artırdı.

Dünya, Amerika-İran hattındaki gerilime kilitlendi. "Amerika İran'ı vuracak mı? Savaş çıkacak mı?" soruları yanıt beklerken, ABD'ye ait dünyanın en büyük nükleer uçak gemisi Gerald R. Ford (CVN-78), Akdeniz'e vardı. Trump da bir kez daha İran'ı tehdit etti.

ABD UÇAK GEMİSİ GERALD R. FORD AKDENİZ'DE

Trump, "Anlamlı bir anlaşma yapmalı yoksa iyi olmayacak." dedi. Trump, İran'daki protestolarda 32 bin kişinin öldüğünü öne sürdü. 800'den fazla protestocunun idam edilmesini engellediğini savundu. "İran'a, tek bir kişiyi bile asarsanız vurulacaksınız." uyarısı yaptığını da iddia etti.

Diğer yandan ABD'nin bölgeye gönderdiği uçak gemisi Gerald R. Ford (CVN-78), Cebelitarık Boğazı'nı geçerek Akdeniz'e vardı. ABD'ye ait dünyanın en büyük nükleer uçak gemisi, bu hızla ilerlerse yarın İsrail açıklarında olacak.

Axios'un haberine göre, ABD'li bir yetkili Trump'ın İran'a saldırı kararı almasının an meselesi olduğunu söyledi.

Trump'a sunulan seçenekler arasında Hamaney ile oğlunun ortadan kaldırılmasının da olduğu belirtildi.