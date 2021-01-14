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Dünya Trump'tan yeni açıklama: Benim destekçilerim bunu yapmaz
Dünya

Trump'tan yeni açıklama: Benim destekçilerim bunu yapmaz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kongre baskınına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, takipçilerinin güvenlik güçlerine saldırmayacağını ve böyle bir eylemin içinde bulunamayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 04:22:00 -
Trump'tan yeni açıklama: Benim destekçilerim bunu yapmaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da kaydettiği video mesaj, Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesabından yayımlandı.

6 Ocak'taki Kongre baskını "korkunç olaylar" olarak nitelendiren Trump, "Ben net olmak istiyorum. Geçen hafta gördüğümüz şeyleri kesin bir suretle kınıyorum. Şiddet ve vandallığın ülkemizde ve hareketimizde yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Trump, kendisini destekleyen kişilerin her zaman güvenlik görevlilerine ve ülke geleneklerine saygılı olduğunun altını çizerek, "Benim gerçek hiçbir destekçim siyasi şiddetin yanında olamaz ve güvenlik güçlerine saygısızlık edemez. Ülkemizin değerlerine saldırıyorsanız biz bunu hoş görmeyiz." dedi.

ABD'nin Kovid-19 salgını ve sokak olayları nedeniyle zor bir yıl atlattığını belirten Trump, "Sokak olayları artık durmalı. Sağcı ya da solcu, Demokrat ya da Cumhuriyetçi olun, şiddetin bir bahanesi, istisnası olamaz. Amerika bir hukuk devletidir. Geçen haftaki şiddet olayına karışanlar adaletin önüne çıkarılacaktır." diye konuştu.

Trump, yeni protesto ihtimallerine karşı da itidal çağrısı yaparak, "Bize inanan herkesten, tansiyonu düşürmenin yollarını aramalarını istiyorum. Hiçbir şekilde şiddet, hukuk dışı eylemler ve vandallık istemiyoruz. Herkes kanunlarımıza ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymalıdır." ifadelerine yer verdi.

Trump'tan "olaysız ve güvenli geçiş süreci" vurgusu

Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde başkent Washington'da nizamın sağlanması için federal fonları seferber ettiğini anımsatan Trump, "Hükümet geçişinin olaysız ve güvenli bir şekilde yapılması için binlerce Ulusal Muhafız Washington'a getirildi." şeklinde konuştu.

Trump, son dönemde birçok sosyal medya platformundaki hesaplarına erişim engelinin getirilmesine de değinerek, "Son günlerde ifade özgürlüğümüz, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir saldırı altında. Şu zor günlerde, vatandaşlarımızı sansürlemek ve kara listeye almak yanlış ve tehlikelidir. Şu anda birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var, birbirimizi susturmaya değil." açıklaması yaptı.

Mesajının sonunda tüm Amerikan halkına "birlik olma" çağrısı yapan Trump'ın, bugün Temsilciler Meclisinde kendisine yönelik azil maddesinin onaylanmasına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmaması dikkati çekti.

 

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