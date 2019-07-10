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Trump'tan yaptırım tehdidi: Yakında aktif olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı hedef alacak önemli ölçüde artırılmış yaptırımların yakın zamanda devreye gireceğini açıkladı. Trump yaptığı açıklamada, "İran'a yönelik arttırılmış yaptırımlar yakında aktif olacak" dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:34
Trump'tan yaptırım tehdidi: Yakında aktif olacak

ABD Başkanı Donald Trumpİran yönetimini hedef alan yeni bir açıklama yaptı.

Tahran yönetimini tehdit eden Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran, John Kerry ve Obama yönetimi tarafından yapılan korkunç 150 milyar dolarlık anlaşmayı tamamen ihlal ederek gizlice "zenginleştiriyor." Unutmayın, bu anlaşma kısa bir süre içinde sona erecekti. Yaptırımlar yakında önemli ölçüde artırılacak!" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:34
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