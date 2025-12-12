  • İSTANBUL
Dünya Karısını öldürüp 224 parçaya ayırdı!
Karısını öldürüp 224 parçaya ayırdı!

İngiltere'de 26 yaşındaki Nicholas Metson, önce hamsterı blendere koyup ardından köpeğini öldürdü. Cani adam ardından eşi Holly Bramley'i 224 parçaya ayırdı.

İngiltere'de 26 yaşındaki Nicholas Metson, önce hamsterı blendere koyup ardından köpeğini öldürdü. Cani adam ardından eşi Holly Bramley'i 224 parçaya ayırdı.

26 yaşındaki Nicholas Metson, önce hamsterı blendere koyup ardından köpeğini öldürmesinin ardından eşi Holly Bramley'i 224 parçaya ayırdığı korkunç cinayet, İngiltere'de infial yarattı. Holly Bramley'nin annesi Annette, "Kızımın ölümü engellenebilirdi" diyerek isyan etti.

 

KARANLIK EVLİLİĞİN BAŞLANGICI

Holly Bramley, 2021'de Nicholas Metson ile evlendi ve 18 ay sonra kocası tarafından genç kadın vahşice öldürüldü. Genç kadın kısa sürede ailesinden izole edildi. Kadın, 2016'da tanıştığı adamın baskısı ile ailesini sosyal medyada engelledi, düğüne bile kimse davet edilmedi.

 

"HAYVANLARA İŞKENCE YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ"

Metson'un dehşet verici şiddeti yıllar önce başladığı evdeki hamsterları blendera koyduğu, kedileri boğduğu ve küçük köpeği ise çamaşır makinesinde öldürmeye çalıştığı ifade edildi.

Metson, dehşet verici şekilde hamsterları ve köpeği öldürdüğünde Holly bunu polise bildirdi. Ancak Metson onu şikâyeti geri çekmeye ve hayvanları kendisinin öldürdüğünü söylemeye ikna etti.

Annette, "Holly çok nadiren eve gelirdi ama bir gün kapımıza geldiğinde perişandı, ağlayarak köpeklerini öldürüldüğünü söyledi. Holly duştayken, küçük köpeğini çamaşır makinesine koyup çalıştırmış. Holly köpeği bulup makineyi kırarak çıkarmayı başarmış ama adam köpeği elinden alıp duşa götürmüş, suyu yüzüne tutarak onu boğana kadar beklemiş. Onun güvenliği için nasıl korktuğumu anlatamam. Ona asla geri dönmemesi için yalvardım." dedi.

Holly annesine korkunç hikayeler anlatıyordu. Holly, "Mutfakta üç yavru kedi boğulmuş, hamsterlardan biri de blendera konmuştu. Bir seferinde, başka bir hamster mikrodalgaya konulup öldürüldüğü için tavşanlarıyla birlikte polis karakoluna sığındım." dedi.

