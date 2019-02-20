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Trump'tan Türkiye için skandal 'F-35' kararı! Tarih dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, 2019 mali yılı harcamalarına yönelik torba kanunu imzaladı. Onaylanan torba kanuna göre, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini alması halinde 1 Kasım 2019 tarihine kadar F-35 savaş uçaklarının alımını durduruyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 23:54
Trump'tan Türkiye için skandal 'F-35' kararı! Tarih dikkat çekti

Türkiye'ye Patriot satışı yapmayan ancak terör örgütlerine sınırsız sayıda silah ve mühimmat desteği veren ABD, Türkiye'nin S-400 almasına en başından beri karşı çıkıyor.

Rusya'nın S-400 hava savunma sistemini yaz sonu gibi Türkiye'ye teslim edileceğini işaret etmesinin ardından, ABD, son günlerde tekrar gündeme taşıdığı "S-400 alırsanız F-35 savaş uçaklarının satışını yasaklarız" tehdidi için ilk somut adımı attı. ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını durduran torba kanunu imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı istişareli çalışacak

Kısaca CAATSA olarak bilinen yani "ABD'nin Düşmanlarıyla Yaptırımlarla Mücadele Etme Yasası" çerçevesinde hazırlanan torba kanunda yer alan madde, daha önce 2019 bütçe tasarısından son saniyede çıkarılmıştı. Ancak dün imzalanan kararname tekrar incelendiğinde bu maddenin yeniden eklendiği görülüyor. Bu onaylanan kanun tasarısına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına yönelik ortak bir rapor hazırlayacak. Raporda, bu sistemlerin alınmasının ne gibi tehditler oluşturacağı ve ne anlama geldiği ele alınacak. Raporun 1 Kasım 2019'a kadar hazırlanması talep edilirken, ayrıca o tarihe kadar da Türkiye'ye F-35'lerin teslim edilmesinin durdurulması yer alıyor.

Türkiye toplam 116 adet F-35 siparişi verdi

Hali hazırda Türkiye'nin toplam 116 F-35 siparişi var. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 3 ve 4 numaralı uçakların teslimatı için ise Mart 2019 hedefleniyordu. 116 adet F-35'in 16'sı, Deniz Kuvvetleri'nde kullanılması planlanan ve dikey iniş kalkış yapabilen F-35B...

Torba kanunun onaylandığı tarih dikkat çekici

Trump'ın kanun tasarısını onayladığı tarih ise dikkat çekici. Rusya geçtiğimiz günlerde S-400 tesliminin yaz sonları gibi olacağını açıkladı. Bu söylemin ardından başta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD'nin Daimi NATO elçisi Kay Bailey Hutchison olmak üzere birçok Amerikalı isim, tekrar S-400 üzerinden Türkiye'ye tehditler savurdu. ABD'nin 1 Kasım tarihine kadar satışı ertelemesi şunun işareti olabilir. Türkiye, Eylül-Ekim gibi ya da daha önce bir tarihte S-400'leri teslim alırsa, ABD kendisine, Türkiye'ye karşı yeni yaptırım uygulamak için zaman kazandırmış olacak ve "Türkiye'ye karşı neler yapabiliriz" konusunda ellerini güçlendirmiş olacak.

Türkiye Ocak ayında ayrıntılı bir F-35 açıklaması yapmıştı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ocak ayında yapılan açıklamada, "F35'lerle ilgili olarak, ilk 2 uçak, 21 Haziran 2018'de teslim alınmıştır. Pilot ve bakım eğitimleri, ABD'de devam etmektedir. Mart 2019'da alınacak 2 uçakla toplam 4 uçak, pilot/bakım eğitimleri için 2020 sonuna kadar ABD'de kalacak, 5 ve 6'ncı uçaklar ise 30 Kasım 2019'da Malatya'ya intikal ettirilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

"İsrail Türkiye'nin verdiği siparişleri almaya hazır"

Bazı haber kaynaklarında ise, ABD eğer Türkiye'ye F-35 satışını tamamen durdurursa, verilen siparişleri İsrail'in almak için hazır olduğu iddia edildi.

Türkiye 25 milyar dolarlık yatırımla projenin ortağı

F-35 savaş uçakları ABD'li Lockeed Martin şirketi tarafından üretiliyor. Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı F-35 Lightning II projesine 2002'de katıldı. 25 milyar dolar karşılığında 120'ye yakın uçak sipariş etti. Ayrıca uçağın bazı parçalarının üreticisi arasında ASELSAN'ın da olduğu 10 Türk şirket var. Bu program ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye tarafından ortak şekilde finanse ediliyor.

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 23:54
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  13. Mike Pence
  14. Kay Bailey Hutchison
  15. Lockeed Martin
  16. DÜNYA Haberleri
  17. S-400 hava savunma sistemi
  18. F-35 Lightning II projesi
  19. beşinci nesil savaş uçağı
  20. F-35 savaş uçakları

YORUM YAZ

  • sabutaysabutay37 dk önce
    nostalji nickli bilgisiz, abd istediği kadar vermesin f35 leri bak Venezuela ülkesine abd saldıracağını açıkladıktan sonra s300 leri aktif hale getirdiler ve tabii abd anında askeri müdahele de neymiş türünden kıvırmalar halinde şimdi hadi saldırsın hava savunma meselesi herşey den önemli f35 olmaz su57 olur , patriot vermediler şimdi vermeye çalışıyorlar yarın yine aynısı olur
  • mustafa kahramanmustafa kahraman38 dk önce
    ABD nın her ambargosu bızım hayrımıza olacaktır.uzun vadelı de olsa kendımız yaparız.çoklarını yaptık bile.yıgınlıga gerek yok
  • erman erman 43 dk önce
    trumpa söylesinler,1 kasima kadar incirlikten inisler kalkislar askiya alindi densin..
  • mfgmfg1 sa önce
    İncirlik ,İncirlik,İncirlik...Karşı taraf sana ateş ediyorsa sende edeceksin .Artık ilişkiler radikalleşsin.
  • Ahmet TanerAhmet Taner1 sa önce
    Hala amerikada olan f35 dandik uçaklar için teslim alındı ne demek. Milletin aklıyla dalga geçmeyin. Türkiyeye getiremiyorsan, teslim almışmı oluyorsun? Ayrıca kavga döğüş aldığın uçağı nasıl uçaracaksın. Niye hala iptal edilmez ki!!!
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Hayırlı olmuş diyecem ama bu kadar zaman kaybettirdikten sonra...Fukaranın düşkünü beyaz giyer kış günü'ne döndü.Sanırsam bu saatten sonra uçak işi ciddi sıkıntı.Avrupa typoon,Rafale işi yokuşa sürer.Fahiş fiyat ister,bakımlarıda pahalı.SU-57 çok iyi fakat bütün silah sistemlerinin adaptasyonu,ekol farkı var.Motoru daha tam çözemediler.SU-34 olabilir onunda birtakım handikapları var.Bir an önce yerli motor işini çözmek gerek yoksa oda Altay'a döner.Planör TFX olur.
  • ACEACE1 sa önce
    Velev ki ABD uçak verdi patron ler verdı. İhtiyacımız olduğu gün kullandırtacak mı?1974 Kıbrıs harekatindaki ambargoyu unutmayalım.ABD nin Türkiye'de sicili bozuktur.Ne uçak ve patron hepsi kendilerinin olsun.
  • Sedat Sedat 1 sa önce
    Bence Trump iyi yapmış daha fazlasını yapsın. Yahu bunlara ne zaman sözünde durdular. Yapsınlarki bizde kendi uçagımızı kendimiz yapalım bunlara muhtaç olmayalım.
  • nostaljinostalji1 sa önce
    Eöyle yok öyle bir dünya hem NATO ülkesi ol hemde Varşova paktından silah al . Yer mi Trumpadam tüccar yemedi tabii.

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